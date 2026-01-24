Les indicateurs financiers du quatrième trimestre 2025 reposent sur les données issues de la comptabilité de l’entreprise. Ils traduisent des évolutions différenciées selon les segments d’activité, entre recul des boissons gazeuses et progression soutenue de la bière.

Repli du chiffre d’affaires des boissons gazeuses

Le chiffre d’affaires local hors taxes des boissons gazeuses s’est établi à 32,12 millions de dinars, contre 33,91 millions de dinars un an auparavant. Cette évolution correspond à une baisse de 5,29 %. À l’export, le chiffre d’affaires des boissons gazeuses a reculé plus fortement, passant de 6,42 millions de dinars à 5,33 millions de dinars, soit une diminution de 17,02 %.

Cette contraction s’explique principalement par la baisse des commandes d’un client en Afrique subsaharienne. Toutefois, l’impact sur la performance globale demeure limité, la part de l’export dans le chiffre d’affaires total restant peu significative.

Progression du chiffre d’affaires de la bière

À l’inverse, l’activité bière affiche une dynamique positive. Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale est passé de 154,80 millions de dinars à 166,95 millions de dinars, enregistrant une hausse de 7,85 %. Les ventes à l’export ont connu une progression marquée, avec un chiffre d’affaires passant de 931 665 dinars à 1,72 million de dinars, soit une augmentation de 85,03 %.

Évolution des volumes vendus

En volume, les ventes de boissons gazeuses ont légèrement reculé. Les quantités écoulées sont passées de 3,66 millions de caisses à 3,59 millions de caisses, soit une baisse de 1,95 %. Cette évolution est liée à une réorganisation opérationnelle au sein de l’usine SFBT -Charguia, avec la mise en place d’un centre de facturation dédié aux produits de la filiale SGBIA. L’usine ne facture désormais que sa production en verre consigné, ce qui réduit mécaniquement les volumes facturés par la société mère sans refléter une baisse réelle de l’activité du groupe.

Les ventes de bière, en revanche, ont progressé de 6,63 %, passant de 456 738 hectolitres à 487 032 hectolitres.

Production, investissements et endettement

La production de boissons gazeuses est restée globalement stable, avec une légère hausse de 0,12 %, atteignant 226 095 hectolitres. La production de bière a augmenté de 3,61 %, pour s’établir à 489 314 hectolitres.

Les investissements de la période concernent principalement l’acquisition de matériel d’emballages à consigner, notamment des casiers et des bouteilles. L’endettement bancaire intègre les soldes au 31 décembre 2025, ajustés des encaissements clients et dividendes reçus, après déduction des paiements d’impôts, de salaires et des fournisseurs.