“Le marché Boursier a nettement accéléré son rebond comparativement à la séance de la veille. L’indice vedette s’est offert une progression de 1,04 % à 13 331,86 points, dans un modeste volume de 5,6 MD”, selon l’analyse de l’intermédiaires en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La palme des hausses est revenue au titre MAGASIN GENERAL. L’action a enregistré une embellie de 4,5 % à 10,100 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 13 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre CARTHAGE CEMENT a terminé la séance en territoire positif. L’action a signé une avancée de 2,7 % à 1,880 D, et ce, dans un flux relativement limité de 132 mille dinars.

Le titre SIPHAT a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la société pharmaceutique s’est délestée de –4,2 % à 7,850 D.

Le titre LAND’OR n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la séance d’aujourd’hui. L’action a régressé de –1,8 % à 14,520 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges réduits de 91 mille dinars sur la séance.

ONE TECH HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a enregistré un gain de 0,5 % à 8,440 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux relativement nourris de 1 MD.