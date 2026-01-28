Tunis — La Bourse de Tunis a prolongé son rallye mardi, inscrivant de nouveaux plus hauts annuels, alors qu’un afflux soutenu de capitaux et une nette surperformance du secteur financier ont ravivé l’appétit des investisseurs pour les actions locales.

L’indice TUNINDEX a progressé de 2,26 % pour clôturer à 14 494,65 points, son niveau le plus élevé depuis le début de l’année. Le TUNINDEX20, qui regroupe les valeurs les plus liquides du marché, a suivi le mouvement avec une hausse de 2,41 %, atteignant également un sommet annuel. Depuis le 1er janvier, les deux indices affichent des gains proches de 8 %, traduisant un changement notable de sentiment après un début d’année hésitant .

Les financières en tête

Le mouvement a été largement tiré par les valeurs financières. L’indice des banques a gagné 2,77 %, tandis que celui des sociétés financières progressait de 2,62 %, confirmant le rôle moteur du secteur dans la dynamique actuelle du marché. Les investisseurs se sont particulièrement positionnés sur Amen Bank, BIAT et BNA, cette dernière figurant parmi les meilleures performances de la séance avec une hausse de près de 6 %.

Au total, 41 valeurs ont terminé en hausse, contre 11 en baisse, un ratio qui témoigne d’une participation relativement large au mouvement haussier, et non d’un simple rebond technique concentré sur quelques titres.

Une liquidité en nette amélioration

L’autre fait marquant de la séance réside dans l’activité. Les capitaux échangés ont atteint environ 20 millions de dinars sur la seule séance, portant le cumul annuel 2026 à près de 330 millions de dinars, soit une progression de plus de 130 % par rapport à la même période de l’an dernier. Les titres de capital concentrent l’essentiel des flux, avec plus de 174 millions de dinars traités depuis le début de l’année .

Cette accélération des volumes est généralement interprétée par les opérateurs comme un signal de conviction accrue, dans un marché longtemps pénalisé par une faible profondeur et un manque de rotation.

Rotation sectorielle et pari cyclique

Au-delà des financières, les matériaux de base se sont distingués avec une progression de 4,72 %, la plus forte hausse sectorielle de la séance. À l’inverse, les secteurs plus défensifs, comme la distribution et les services aux consommateurs, ont affiché des gains marginaux, suggérant une rotation en faveur des segments plus cycliques.

« Le marché semble intégrer un scénario de normalisation progressive, avec un retour du risque et une préférence pour les valeurs sensibles au cycle économique », résume un intermédiaire de la place.

Prudence après l’euphorie

Malgré ce tableau favorable, certains analystes appellent à la prudence à court terme. La rapidité de la hausse et l’atteinte simultanée de nouveaux sommets techniques pourraient ouvrir la voie à des phases de consolidation, d’autant que les volumes restent concentrés sur un nombre limité de grandes capitalisations.

Pour l’heure, toutefois, la tendance demeure clairement orientée à la hausse. En ce début 2026, la Bourse de Tunis donne des signes tangibles de réveil, soutenue par un retour de la liquidité et une confiance renouvelée dans ses piliers financiers — un cocktail rarement observé ces dernières années sur la place tunisienne.