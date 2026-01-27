La BNA Assurances annonce pour mardi 27 janvier, une session de formation dédiée à la détection de la fraude à l’assurance automobile par l’expertise des clés de voiture et assurée par Firas Larbi, ingénieur et Executive MBA- Conseiller Assurance en Allemagne et Samir Touil Ingénieur – BMW Group en Allemagne. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les pertes liées aux fraudes atteignent des niveaux alarmants en Tunisie, estimées entre 80 et 150 millions de dinars par an.

La fraude automobile prend des formes multiples : fausses déclarations, accidents fictifs, exagération des dommages ou vols simulés. Ces pratiques entraînent une hausse des primes pour les assurés honnêtes et fragilisent la rentabilité des compagnies.

Les clés de voiture sans contact (PKE), qui fonctionnent par signaux radiofréquences, facilitent l’ouverture et le démarrage des véhicules mais présentent de sérieuses vulnérabilités exploitées dans les fraudes automobiles modernes : attaque par relais : deux voleurs transmettent à distance le signal entre la clé et la voiture, trompant le système, attaque par brouillage et rejeu : le signal est bloqué, enregistré puis rejoué pour ouvrir le véhicule plus tard ou encore piratage de clés anciennes.

Les clés de voiture, un outil de vérité

Souvent perçues comme de simples accessoires, les clés électroniques sont en réalité de véritables boîtes noires des véhicules modernes. Elles enregistrent des données cruciales : kilométrage, historique d’accès, programmation des transpondeurs.

Leur analyse permet d’Authentifier une clé et vérifier son origine, de détecter des copies ou des duplications illégales et d’identifier des incohérences entre les déclarations de l’assuré et les données stockées. Dans les litiges ou suspicions de fraude, l’expertise des clés devient un élément central de décision.

Une formation pratique et stratégique

Le programme de la formation proposée par la BNA Assurances et CTEAMI (Cabinet Touil d’Expertise Automobile, Matériel, Industriel et Incendie en Tunisie) inclut :

la présentation d’une liste des fraudes liées aux clés de voiture ;

une étude des différentes générations de clés électroniques et systèmes anti-vol ;

-des méthodes d’analyse mécanique et électronique ; des démonstrations et études de cas réels ;

un atelier pratique pour illustrer le processus complet d’expertise.

L’objectif de la formation est de doter les gestionnaires de sinistres et les experts des compétences nécessaires pour détecter les manipulations et produire des rapports fiables.

Vers une lutte structurée contre la fraude

En juillet 2024, la FTUSA a annoncé la création de l’Agence de Lutte contre la Fraude et l’Arnaque (ALFA) dans le secteur de l’assurance et en prime dans le segment automobile. Cette agence vise à examiner les dossiers d’accidents fictifs, à enquêter sur les escroqueries et à coordonner les efforts entre les compagnies d’assurance pour lutter efficacement contre la fraude. Pour assurer le maximum d’efficience à leurs programmes de lutte contre la fraude, les assureurs tunisiens commencent à adopter des technologies avancées, telles l’intelligence artificielle qui permet d’analyser un grand nombre de datas et identifier les schémas suspects. Mais l’expertise humaine reste indispensable, notamment pour analyser les clés, véritables témoins des pratiques frauduleuses.

La fraude automobile : défi mondial !

La Tunisie n’est pas la seule à subir la fraude automobile. En Allemagne, en France ou encore au Luxembourg, les assureurs ont développé des pratiques spécifiques pour limiter les manipulations de clés et les fraudes liées aux véhicules. Selon l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA), la fraude en assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) est estimée entre 2 et 2,5 milliards d’euros par an, soit environ 5 % des primes collectées.

En mettant en lumière le rôle des clés de voiture, la formation qui sera dispensée mardi 27, s’annonce comme une avancée stratégique pour protéger les assureurs et les assurés honnêtes.

Amel Belhadj Ali