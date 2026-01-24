À fin décembre 2025, les indicateurs d’activité d’AMEN BANK font ressortir une progression des crédits et des dépôts, accompagnée d’une amélioration du produit net bancaire. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte marqué par des initiatives structurantes en matière de financement vert et de modernisation des systèmes de paiement.

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et des agios réservés, ont atteint 7 534,2 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 7 299,5 millions de dinars un an auparavant. Cette évolution correspond à une progression de 234,7 millions de dinars, soit une hausse de 3,22% sur un an.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à 8 721,5 millions de dinars à fin décembre 2025. Ils enregistrent une augmentation de 705,5 millions de dinars, soit une progression de 8,8% par rapport au 31 décembre 2024. Cette dynamique renforce la base de ressources de la banque.

Ressources longues et évolution des revenus

Les ressources longues, issues des emprunts et des ressources spéciales, ont atteint 709,9 millions de dinars à fin décembre 2025. Elles enregistrent une hausse de 10,3 millions de dinars par rapport à leur niveau à fin décembre 2024.

Sur le plan des revenus, les produits d’exploitation bancaire ont progressé de 25,4 millions de dinars, soit une augmentation de 2,1% par rapport à fin décembre 2024. Les charges d’exploitation bancaire ont, pour leur part, enregistré une hausse limitée de 1,2 million de dinars, correspondant à une progression de 0,19% sur la même période.

Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire s’est établi à 590,7 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 566,5 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 4,27%. Le coefficient d’exploitation a atteint 41,09%, contre 40% à fin décembre 2024, marquant une augmentation de 109 points de base.

Financement vert et modernisation des échanges

Parallèlement à ces évolutions financières, AMEN BANK a conclu un accord de financement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l’Union européenne. Les deux institutions ont signé un prêt de premier rang non garanti de 10 millions d’euros en faveur de la banque. Cet accord constitue le premier signé dans le cadre du programme de financement d’une économie verte de la BERD en Tunisie.

Ce financement vise à permettre à AMEN BANK d’accorder des prêts au secteur privé tunisien, y compris aux micro, petites et moyennes entreprises. Il a également pour objectif de favoriser l’égalité d’accès des femmes et des hommes au financement vert.

Dans le même temps, AMEN BANK a adopté la norme ISO 20022 pour les échanges SWIFT. Ce standard international, plus structuré et plus riche en données, permet de renforcer la qualité, la transparence et la sécurité des opérations de paiement, tout en améliorant l’efficacité et la traçabilité des transactions.