Pensée pour les commerçants et artisans souhaitant passer à la vitesse supérieure, la solution MCOM propose une application mobile riche, personnalisable et parfaitement adaptée aux réalités du e-commerce. De la fidélisation à l’analyse de performance, tout est pensé pour professionnaliser l’expérience client.

Les applications conçues par MCOM sont conçues pour offrir une expérience utilisateur fluide, intuitive et pleinement adaptée aux besoins du commerce mobile. Elles intègrent une large gamme de fonctionnalités destinées à maximiser la performance et la satisfaction client. Parmi les fonctionnalités clés figurent :

le suivi des commandes en temps réel, permettant aux clients d’être informés à chaque étape ;

les promotions personnalisées sous forme de codes promo, bannières dynamiques ou alertes exclusives ;

une connexion rapide via Google, Facebook ou OTP (One Time Password) ;

une intégration fluide avec les solutions de paiement, locales comme internationales : carte bancaire, paiement à la livraison, e-wallets… ;

une gestion avancée de la livraison, avec paramétrage des zones, frais, délais, et options (point relais, express…) ;

l’intégration de solutions tierces : ERP, CRM, logistique, SMS, emailing… ;

un module de recommandation intelligente basé sur les habitudes d’achat ;

les outils marketing embarqués : roue de la chance, programme de fidélité, notifications push ciblées, suggestions de produits complémentaires ;

un tableau de bord analytique pour suivre les performances, les taux de conversion, les produits les plus consultés, etc.

« Le m-commerce doit devenir un levier accessible à tous, pas un privilège. »

Une personnalisation à tous les niveaux

Contrairement aux solutions génériques, MCOM mise sur la personnalisation poussée pour répondre aux attentes spécifiques de chaque métier. Cette personnalisation s’exprime à plusieurs niveaux : – Graphique : logo, couleurs, polices, icônes, bannières, images d’accueil – Fonctionnelle : choix des modules à activer, organisation des sections, navigation spécifique – Adaptation métier : qu’il s’agisse d’un restaurateur, d’une marque de cosmétiques ou d’un site de prêt-à-porter, l’application peut être ajustée à chaque cas d’usage En résumé, MCOM ne propose pas une app standard, mais un outil évolutif et personnalisable, conçu pour s’adapter aux exigences réelles de ses utilisateurs.

« Nos clients veulent évoluer, se démarquer, mais sans dépendre d’équipes techniques. »

Une solution pensée pour les TPE et PME

MCOM s’adresse en priorité aux TPE et PME actives dans le e-commerce, souhaitant accélérer leur développement mobile sans disposer pour autant des ressources ou des budgets d’une grande entreprise. Les profils typiques ? Des commerçants, artisans, créateurs de marques ou responsables de boutiques en ligne, présents dans des secteurs dynamiques tels que la mode et les accessoires, la cosmétique et la parapharmacie, l’artisanat local ou haut de gamme, l’épicerie fine, les produits naturels ou bio, la restauration et la vente à emporter.

Les entrepreneurs visés ont souvent déjà une présence sur le web ou les réseaux sociaux, mais ressentent le besoin d’aller plus loin : proposer une expérience mobile moderne, envoyer des notifications ciblées, fidéliser leur clientèle, et gérer leur activité via une interface centralisée.

« Notre ambition : simplifier l’accès au mobile, sans sacrifier l’exigence. »

Une ambition partagée : professionnaliser et rester agile

Le point commun entre tous les utilisateurs de MCOM ? Une ambition de croissance, alliée à un fort besoin de souplesse. « Nos clients veulent évoluer, se démarquer, créer un lien direct avec leurs clients. Mais ils ne veulent pas dépendre d’équipes techniques ou de solutions complexes” explique Haithem Goddi, cofondateur de la Startup.

Avec sa technologie intuitive, son approche personnalisée et sa vision orientée résultats, MCOM s’impose comme un allié de choix pour digitaliser le commerce de proximité tout en respectant les réalités des entrepreneurs.

A.B.A