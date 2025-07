Cofondateur de la startup MCOM, Haithem Goddi incarne un profil d’entrepreneur profondément ancré dans le concret et le résultat.

Formé à l’électronique, il choisit très tôt d’orienter sa carrière vers les métiers de la vente, du développement commercial et de la stratégie de croissance. En plus de vingt-deux ans de parcours professionnel, il a su bâtir une expertise solide dans ces domaines, au contact direct des entrepreneurs, des commerçants et des réalités du terrain. Cette proximité lui a permis de développer une compréhension fine des besoins et des attentes d’un secteur en pleine mutation.

Une expertise business au service des commerçants

Fort de cette expérience, Haithem Goddi s’est engagé dans l’aventure entrepreneuriale en cofondant MCOM, une startup qui conjugue innovation technologique et pragmatisme commercial. Il pilote aujourd’hui la stratégie, le développement des marchés et la relation client. À ses côtés, Khaled Mediouni, expert en systèmes d’information et en solutions e-commerce, assure la direction technique. Véritable architecte des plateformes digitales développées par MCOM, il garantit leur robustesse, leur qualité et leur évolutivité.

Une vision tournée vers l’innovation utile

Ensemble, les deux associés ont conçu une plateforme intuitive, pensée pour les besoins concrets des commerçants et bâtie pour accompagner leur transition numérique. Cette complémentarité, entre expertise business et maîtrise technologique, constitue l’ADN même de MCOM : une startup agile, ancrée dans la réalité du marché, mais portée par une ambition technologique claire.

Haithem Goddi défend une approche entrepreneuriale fondée sur l’impact réel, l’écoute des utilisateurs et la capacité d’adaptation, convaincu que l’innovation ne vaut que si elle répond à des problématiques concrètes.