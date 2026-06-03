Plusieurs régions du pays ont enregistré, ce mardi 2 juin 2026, une hausse marquée des températures maximales. Les stations météorologiques ont relevé des niveaux exceptionnellement élevés, dépassant les normales saisonnières du début du mois de juin.

Le gouvernorat de Tozeur a enregistré la température la plus élevée du pays avec 39,4°C, suivi de près par Kairouan avec 38,6°C.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud ont également connu des températures particulièrement élevées. Jendouba et Kébili ont enregistré 37,9°C, devant Tataouine avec 37,8°C et Béja avec 37,6°C.

La chaleur s’est maintenue dans le reste du pays. Les températures maximales ont atteint 37,4°C à Remada, 37,1°C à Médenine et 36,8°C à Zaghouan. Gafsa clôture le classement des dix stations les plus chaudes avec 36,1°C.