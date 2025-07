MCOM est une start-up tunisienne qui ambitionne de briser les barrières techniques et financières du m-commerce pour les TPE et PME. Dans un monde dominé par le mobile, où 80 % des achats en ligne s’effectuent via smartphone, les petites entreprises restent souvent exclues de cette révolution numérique.

Trop coûteuse, trop complexe, la création d’une application mobile reste un luxe. C’est pour changer cette donne que MCOM, start-up fondée par Haithem Goddi et Khaled Mediouni, expert en systèmes d’information et solutions e-commerce, propose une solution simple, rapide et accessible.

« Nous vivons dans un monde dominé par le smartphone, où près de 80 % des transactions e-commerce se font via mobile », rappelle Haithem Goddi. Pourtant, souligne-t-il, « la technologie des applications mobiles reste largement inaccessible aux TPE et PME. Elle est réservée aux grandes entreprises qui ont les moyens de mobiliser des équipes techniques ou des agences spécialisées ».

Le constat est clair : les petites structures ne disposent ni des compétences techniques ni des budgets nécessaires pour développer et maintenir une application performante. Et même si l’essor de l’intelligence artificielle laisse croire que tout devient plus simple, la réalité est tout autre.

Trois freins majeurs : coût, complexité, temps

Durant les phases de développement de MCOM, l’équipe a rencontré de nombreux profils : commerçants, artisans, restaurateurs, créateurs de marque. Tous partageaient le même rêve – avoir leur propre application – et les mêmes obstacles : « le coût, la complexité technique et le manque de temps », résume le fondateur. C’est ce triple verrou que MCOM veut faire sauter. En concevant une plateforme intuitive et automatisée, la start-up propose une alternative aux agences spécialisées.

L’idée : offrir une solution clé en main, sans nécessiter la moindre compétence en développement.

Une solution pensée pour les besoins réels

Le cœur de l’innovation de MCOM réside dans sa philosophie de simplicité et d’accessibilité. « Nous avons conçu une solution qui permet aux petites entreprises d’entrer pleinement dans le monde du m-commerce, avec leur propre application mobile, sans dépendre d’un développeur, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et professionnelle », affirme Haithem Goddi.

En s’appuyant sur une interface conviviale, des modèles personnalisables et une intégration aisée avec les plateformes e-commerce existantes, MCOM permet à ses clients de créer, lancer et gérer leur application mobile en quelques jours.

Réduire la fracture numérique du commerce

Au-delà de l’innovation technologique, la démarche de MCOM s’inscrit dans une vision plus large : réduire la fracture numérique entre grandes entreprises et petites structures, et faire du mobile un levier d’inclusion économique.

Dans un écosystème où l’expérience client sur mobile devient un critère déterminant de compétitivité, la start-up tunisienne se positionne comme un acteur facilitateur, au service des entrepreneurs locaux.

A.B.A