Le coup d’envoi de la campagne de moisson dans le gouvernorat de Bizerte a été donné, mardi, dans une exploitation agricole située dans la région de Sidi Othmane, relevant de la délégation d’Utique, avec des prévisions de production estimées à près de 2,1 millions de quintaux.

Selon les informations publiées par le gouvernorat de Bizerte sur sa page officielle Facebook, le commissaire régional au développement agricole, Farid Dellai. a indiqué que 76 quintaux de semences certifiées ont été mis à la disposition des agriculteurs.

Cette démarche sera davantage renforcée afin d’améliorer la qualité de la production et d’accroître les rendements, a-t-il affirmé.

Afin d’assurer le bon déroulement de la campagne, 30 centres de collecte ont été mobilisés, ainsi que 331 moissonneuses-batteuses.

Un entrepôt central, situé dans la région de Hafer Mehr, dans la délégation de Bizerte-Sud, dispose également d’une capacité de stockage de 500 mille quintaux.

Le commissariat régional a, par ailleurs, achevé la mise en œuvre de plusieurs programmes de sensibilisation, d’encadrement technique et d’accompagnement au profit des différents intervenants du secteur.

Supervisant la cérémonie d’ouverture de la campagne en présence des responsables régionaux et locaux, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a affirmé que l’ensemble des dispositions nécessaires à la sécurisation de la récolte avait été pris grâce à la mobilisation coordonnée des différentes structures concernées.

Il convient de rappeler que les superficies consacrées aux grandes cultures dans le gouvernorat de Bizerte atteignent 176 mille hectares, dont 100 mille ha de céréales, 58 mille ha de cultures fourragères, 14 800 ha de légumineuses sèches et 2 700 ha de colza.