Omar Bouzouada a été officiellement installé ce mardi à la tête de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe Chimique Tunisien (GCT), lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Slah Zouari.

Sa nomination a été entérinée par le décret n° 2026-79 du 1er juin 2026, portant désignation du président-directeur général des deux entreprises publiques.

A cette occasion, le ministre a souligné l’urgence de relancer le secteur minier, en particulier en redressant le rythme de production des phosphates et des engrais chimiques, afin de faire de ce secteur la locomotive de l’économie nationale et de restaurer la place de la Tunisie sur les marchés mondiaux.

Pour atteindre ces objectifs, Slah Zouari a appelé à redoubler d’efforts et à exploiter pleinement les ressources humaines disponibles au sein des deux entreprises.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire d’État à la Transition énergétique, Wael Chouchane, des membres des conseils d’administration et de hauts cadres, une occasion que le ministre a saisie pour saluer les efforts des anciens directeurs généraux et leur souhaiter plein succès dans leurs prochaines fonctions.