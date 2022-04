La Team Tunisia du Bocuse d’Or 2022 annonce que, par suite d’une décision prise par le Bureau de l’Organisation continentale africaine du Bocuse d’Or, validée par le Bureau International, les épreuves du Bocuse d’Or Africa 2022 (tenues pour la première fois en Afrique en 2018) ne se tiendront plus en mai, mais en septembre prochain à Dakhla au Maroc. Les dates exactes seront communiquées prochainement.

« L’occasion pour nos équipes de profiter de ce surplus de temps pour nous préparer encore mieux aux épreuves et pour arriver au Maroc, tels des guerriers, prêts à affronter la concurrence africaine » déclarait Chef Haykel Ben Zeida, Président de la Team Tunisia.

Pour l’instant, les trois pays en lice qui participeront à ces épreuves du Bocuse Africa 2022 sont la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Rappelons que le Chef Marouen Younssi, Chef Exécutif à Sushiwan et au Carmine- la Marsa, formateur à l’Académie des Chefs, secondé par son commis, Chaima Mehri, apprenante en 2ème année BTP cuisine à l’Académie des Chefs, représenteront la Tunisie à ces épreuves. Il sont actuellement coachés par le Chef Melek Abbes, diplômé de l’Institut Paul Bocuse et Chef Exécutif du restaurant l’Alba à Tunis.

Dernièrement, la Team Tunisia, représentée par le candidat Marouen Younssi et son coach, Chef Melek Abbes, s’est déplacée à Budapest pour assister à la Sélection Bocuse d’Or Europe (23 et 24 mars 2022) pour lui permettre de se mettre en condition réelle, d’apprendre et d’acquérir encore plus d’expérience et de savoir-faire. C’est le Danemark qui a remporté le Bocuse d’Or Europe 2022.

« Marwen et Chaima, depuis maintenant plusieurs semaines, s’entraînent quotidiennement entre les cuisines du restaurant Sushiwan et un box qui est en cours de finition à l’Ecole IHET de Sidi Dhrif. Il faut noter que nous comptons beaucoup sur l’apport de nos sponsors pour optimiser nos ressources et permettre à ces entraînements d’être très efficaces afin de nous préparer sereinement pour la victoire. », soulignait Chef Melek Abbes.

Le Sirha Bocuse d’Or représente bien plus qu’une compétition gastronomique. En effet, le prestigieux concours qui rassemble 24 pays, met en valeur la technique, la création, l’engagement et les valeurs humaines de chef.fes qui, par leur dévotion à leur métier, perpétuent l’indémodable esprit de cuisinier de Paul Bocuse.

« Le Sirha Bocuse d’Or représente pour nous un très grand moment. Mais ce moment demande aussi d’avoir de gros moyens pour nous permettre de concurrencer, de manière pertinente et professionnelle, les autres pays participants C’est pour cela que nous faisons appel à la générosité de nos sponsors pour soutenir Marwen et Chaima qui porteront sur leurs épaules les couleurs de la Tunisie. Ces gestes de générosité aideront la Tunisie à rayonner son savoir-faire gastronomique et à mettre en lumière notre destination plurielle», déclarait Chef Wafik Belaid, soutien indéfectible de la Team Tunisia Bocuse d’Or depuis plusieurs années.