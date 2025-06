Paris, le 26 juin 2025 – Le coup d’envoi des phases finales du Mondial des clubs aux États-Unis est imminent ! La compétition, qui se déroule dans un format inédit avec 32 équipes, entre dans sa phase la plus excitante. Alors que le tournoi s’apprête à couronner son champion le 13 juillet au MetLife Stadium de New York, le programme des huitièmes, quarts et demi-finales est désormais connu.

Les 32 clubs participants étaient répartis en huit groupes de quatre, et seuls les deux premiers de chaque groupe ont décroché leur billet pour cette étape cruciale. Préparez-vous à des affrontements de haut vol !

Huitièmes de Finale : Les Premiers Chocs (Heure de Tunis)

Le bal des huitièmes de finale débutera dès le 28 juin. Voici les affiches déjà confirmées, avec des duels qui promettent d’être électriques :

Vendredi 28 juin, 17h00 : Palmeiras – Botafogo à Philadelphie (Match 49)

: Palmeiras – Botafogo à Philadelphie (Match 49) Vendredi 28 juin, 21h00 : Benfica – Chelsea à Charlotte (Match 50)

: Benfica – Chelsea à Charlotte (Match 50) Samedi 29 juin, 17h00 : Paris SG – Inter Miami à Atlanta (Match 51)

: Paris SG – Inter Miami à Atlanta (Match 51) Samedi 29 juin, 21h00 : Flamengo – Bayern à Miami (Match 52)

D’autres rencontres suivront avec les vainqueurs des groupes encore à déterminer :

Dimanche 30 juin, 20h00 : 1er groupe E – Fluminense à Charlotte (Match 53)

: 1er groupe E – Fluminense à Charlotte (Match 53) Lundi 1er juillet, 02h00 : 1er groupe G – 2e groupe H à Orlando (Match 54)

: 1er groupe G – 2e groupe H à Orlando (Match 54) Lundi 1er juillet, 20h00 : 1er groupe H – 2e groupe G à Miami (Match 55)

: 1er groupe H – 2e groupe G à Miami (Match 55) Mardi 2 juillet, 02h00 : Borussia Dortmund – 2e groupe E à Atlanta (Match 56)

Quarts de Finale : La Course au Dernier Carré

Les équipes victorieuses des huitièmes se retrouveront pour les quarts de finale les 4 et 5 juillet :

Jeudi 4 juillet, 20h00 : Vainqueur Match 53 – Vainqueur Match 54 à Orlando (Match 57)

: Vainqueur Match 53 – Vainqueur Match 54 à Orlando (Match 57) Vendredi 5 juillet, 02h00 : Vainqueur Match 49 – Vainqueur Match 50 à Philadelphie (Match 58)

: Vainqueur Match 49 – Vainqueur Match 50 à Philadelphie (Match 58) Vendredi 5 juillet, 17h00 : Vainqueur Match 51 – Vainqueur Match 52 à Atlanta (Match 59)

: Vainqueur Match 51 – Vainqueur Match 52 à Atlanta (Match 59) Vendredi 5 juillet, 21h00 : Vainqueur Match 55 – Vainqueur Match 56 dans le Grand New York (Match 60)

Demi-finales et Grande Finale : Vers la Consécration

Les demi-finales se tiendront les 8 et 9 juillet, toutes deux dans le Grand New York, promettant des affrontements épiques pour une place en finale :

Lundi 8 juillet, 20h00 : Vainqueur Match 57 – Vainqueur Match 58

: Vainqueur Match 57 – Vainqueur Match 58 Mardi 9 juillet, 20h00 : Vainqueur Match 59 – Vainqueur Match 60

Le point culminant de ce Mondial des Clubs nouvelle formule aura lieu le 13 juillet à 20h00 (heure de Tunis), avec la grande Finale au mythique MetLife Stadium, dans le Grand New York. Qui succédera aux précédents champions dans ce tournoi élargi ? La réponse dans quelques semaines !