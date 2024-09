La 4ème rencontre de “Makelty Tounsya” (Je mange tunisien) se tiendra le 26 septembre 2024 à Midoun (Djerba), sur le « sorgho de Djerba » et ce à l’initiative de l’Association Tunisienne de Permaculture (ATP) et en partenariat avec le DMO (Djerba Management Organisation).

Selon l’ATP, la 4ème rencontre de Makelty Tounsya mettra en avant la valorisation du patrimoine agricole en Tunisie et de ses semences locales particulièrement le sorgho, “avec ses bienfaits exceptionnels et ses profondes racines dans le patrimoine culinaire tunisien”. Elle proposera une rétrospective historique sur le sorgho, en particulier son lien avec l’île de Djerba, ainsi qu’une perspective sur son utilisation au fil du temps avec la participation de l’anthropologue et artiste tunisien Wajdi Borgi.

Des chefs cuisiniers, des agricultrices et des anthropologues spécialisés dans le patrimoine culturel et culinaire, ainsi que des acteurs locaux impliqués dans les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) prendront également part à cette à cette rencontre.