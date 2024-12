Pour mettre en valeur le riche patrimoine matériel et immatériel de l’archipel de Kerkennah, des associations de Béni Khedache, Djerba (gouvernorat de Médenine), Tozeur et Sfax ont participé à “la “Caravane de la Route de la Gastronomie en Tunisie”, qui a démarré le 29 novembre et se poursuit jusqu’au 1er décembre 2024, à l’initiative de l’association “Tawassoul Al-Ajyal” de Sfax et le réseau des associations de la Route de la Gastronomie en Tunisie.

Cet évènement est organisé dans le cadre de la deuxième édition du Festival de la Route de la Gastronomie du Poulpe, un événement initié l’an dernier par l’association Tawassoul Al-Ajyal.

Des acteurs clés du développement, des composantes de la société civile et des professionnels des secteurs touristique, culturel et agricole, en plus de pêcheurs et artisans, ont pris part aux travaux de cette manifestation, dont l’objectif est de préserver et promouvoir les traditions locales.

La création de routes gastronomiques s’inscrit dans le cadre du projet Renforcement du tourisme durable en Tunisie, soutenu par l’agence de coopération allemande GIZ et cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna”.