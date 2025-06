Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu mercredi, par téléphone, avec le vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost.

Les deux ministres ont mis en avant les relations d’amitié et de coopération de longue date établie entre la Tunisie et la Belgique.

Mohamed Ali Nafti a mis l’accent sur la nécessité de renforcer ces relations aux niveaux bilatéral et européen, dans divers secteurs vitaux, en perspective de la commémoration du 30ème anniversaire de la signature de l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union Européenne.

Il a, également, souligné l’importance du soutien apporté par la Belgique aux efforts déployés dans plusieurs domaines, dont, notamment, la récupération des fonds spoliés.

De son côté, le haut responsable belge a salué la solidité des relations bilatérales et la diversité de ses domaines, tant au niveau fédéral qu’avec les régions belges.

Les deux parties sont convenues de poursuivre les consultations et le dialogue lors des prochaines échéances bilatérales et européennes à Tunis et à Bruxelles.