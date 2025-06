Une séance de travail s’est tenue mercredi, au siège de l’UTICA, entre le président de la Fédération Nationale des Entrepreneurs de Bâtiments et Travaux publics, Jamel Ksibi, accompagné de responsables de l’organisation patronale, et une délégation d’experts de la Banque Africaine de Développement (BAD), afin d’étudier les propositions de l’Union sur les programmes et projets de la Banque en Tunisie, notamment en rapport avec l’avancement de la mise en œuvre des réformes et de la stratégie de sélection des projets.

D’après l’UTICA, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission d’évaluation menée, en Tunisie, durant la période du 23 au 27 juin 2025, par des représentants de l’unité Evaluation indépendante du développement (IDEV), relevant de la BAD.

L’objectif est d’évaluer la contribution de la septième augmentation générale du capital (AGC-VII), laquelle a été approuvée en octobre 2019 pour soutenir le portefeuille de projets dans les pays membres, ainsi que d’évaluer la stratégie sélective des projets financés, lancée par la BAD, depuis 2021.

Les représentants de l’UTICA ont présenté, à cette occasion, leur vision sur le niveau d’avancement de réalisation des projets financés, en partie, par la BAD. Ils ont évoqué, en outre, les difficultés rencontrées sur le terrain, et ont présenté une série de propositions pratiques visant à assurer l’efficience des interventions de la Banque et à garantir que ces dernières soient adaptées aux priorités de l’économie nationale.

Il convient de noter que l’IDEV est une unité indépendante et impartiale qui œuvre à améliorer l’efficacité des activités de développement de la BAD.