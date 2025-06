Tunis, le 26 juin – L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit un temps majoritairement ensoleillé pour ce jeudi sur l’ensemble de la Tunisie. Le ciel sera dégagé à peu nuageux, offrant une journée propice aux activités de plein air.

Côté vent, il soufflera initialement du secteur sud avant de basculer vers l’est. Sa force sera généralement faible à modérée, mais une légère intensification est attendue près des côtes nord et localement dans le sud du pays. Cette brise contribuera à modérer la perception de la chaleur, notamment sur le littoral. La mer, quant à elle, sera peu agitée sur la majorité des côtes, devenant localement agitée dans les régions du nord.

Les températures maximales s’annoncent estivales, comme il est de coutume en cette période. Elles oscilleront entre 33 et 37 degrés Celsius le long des côtes et sur les zones en altitude. Pour le reste du pays, le mercure grimpera pour atteindre des valeurs comprises entre 38 et 42 degrés Celsius. Une attention particulière est requise pour l’extrême sud, où les températures pourraient s’envoler jusqu’à 44 degrés Celsius, accompagnées localement de coups de sirocco, un vent chaud et sec qui peut rendre l’atmosphère particulièrement étouffante. Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires face à ces fortes chaleurs.