La quatrième édition du Championnat du monde des arts culinaires et de la pâtisserie se tiendra du 10 au 12 février à Hammamet, a annoncé ce mardi l’Association Golden Falcons Culinaire (AGFC), organisatrice de l’événement.

Plus de 400 participants issus de 31 pays, dont des chefs et pâtissiers de renom, s’affronteront pour mettre en avant leur créativité et leurs innovations gastronomiques.

Selon le communiqué de l’Association, cette compétition internationale vise à promouvoir les échanges culturels, à valoriser les savoir-faire culinaires et à moderniser le patrimoine gastronomique. Parmi les pays représentés figurent la Libye, l’Algérie, le Maroc, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, la Turquie, la Corée du Sud, la France, l’Allemagne et l’Italie.

La compétition, considérée comme l’un des plus prestigieux dans le domaine, réunira un jury international spécialisé pour évaluer les plats et pâtisseries.

Au programme : concours de cuisine créative, démonstrations en direct de techniques traditionnelles et modernes, ainsi que des ateliers animés par des chefs étoilés. Les expositions présenteront également les dernières innovations technologiques en matière d’outils culinaires.