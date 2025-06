L’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) a appelé, lundi, à lancer une initiative législative urgente visant à consacrer le droit du citoyen tunisien, notamment les familles à faible revenu, à bénéficier d’au moins 30% de la capacité touristique nationale, moyennant des prix préférentiels, clairs et transparents, et soumis au contrôle d’instances indépendantes.

L’organisation a demandé, également, à mettre en place “un mécanisme national permanent pour le tourisme social”, mobilisant les ressources et les établissements publics inutilisée pendant les vacances, telles que les foyers et les restaurants scolaires et universitaires, les maisons de Jeunes et de la Culture, les centres de camping et les complexes sportifs, et ce, afin d’offrir un hébergement et des activités au profit des enfants, des élèves, des étudiants et des jeunes, dans le cadre de programmes de loisirs, de culture et d’éducation.

Elle a réitéré, en outre, l’impératif d’intégrer une clause spéciale dans la prochaine Loi de finances stipulant la mise en place d’un fonds public fixe pour soutenir le tourisme social et intérieur, ainsi que l’instauration d’incitations fiscales pour les établissements touristiques qui s’engagent dans cette approche.

L’Otic a souligné, finalement, que le droit du citoyen aux loisirs et à la connaissance géographique et culturelle de son pays est un droit civique qui constitue un pilier de l’appartenance, de la citoyenneté et du développement équilibré.