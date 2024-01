L’Association des Disciples d’Escoffier Tunisie organise, du 25 au 27 janvier 2024 à Gammarth ( Banlieue nord), le deuxième Chapitre des Disciples Escoffier et le Concours des Jeunes Talents Escoffier sous le thème : ” Les secrets culinaires amazighs “.

Le Chapitre des Disciples Escoffier Tunisie constitue un événement qui célèbre la magie de l’art culinaire, tout en unissant les deux cultures française et tunisienne à travers la cuisine considérée comme une forme d’art où la créativité et le savoir-faire se mêlent pour créer des chefs-d’œuvre gustatifs et un langage universel qui transcende les frontières et les cultures.

L’objectif est de mettre en avant la cuisine millénaire, en mettant en lumière les précieuses recettes du Guide Culinaire d’Auguste Escoffier (Chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire considéré une grande référence de la gastronomie française), ainsi que l’art du service à la française.

A cette occasion, le président de l’Association des Disciples d’Escoffier Tunisie, Abderrazek Kaddachi, a affirmé ” Lors de cet événement, nous aurons l’opportunité de célébrer la fusion de ces deux cuisines distinctes, la française renommée pour son raffinement et la cuisine amazighe tunisienne empreinte d’histoire et de traditions. Il s’agit d’un mariage culinaire qui ne connaît aucune limite et illustre parfaitement la richesse de la gastronomie. C’est l’occasion d’explorer de nouvelles saveurs, de découvrir des plats exquis et de partager des moments de convivialité inoubliables “.

Trois jours durant, différentes activités seront proposées pour plonger au cœur de la cuisine fine, à savoir l’organisation de la cérémonie d’intronisation de nouveaux Disciples Escoffie.

Ces derniers vont recevoir leur écharpe et un diplôme : Echarpe Rouge pour les professionnels des métiers de bouche, Bleue pour les gastronomes, Verte pour les producteurs, Lie de vin pour les métiers de la salle et Orange pour les Jeunes Espoirs.

Le programme prévoit également le Concours des Jeunes Talents Escoffier, ce rendez-vous incontournable de la gastronomie internationale. Le Concours se veut une occasion exceptionnelle de célébrer la cuisine française ainsi que la cuisine tunisienne et de faire rayonner ces deux cultures culinaires riches et authentiques.

Les participants, qui devront être des professionnels de la cuisine et de service de moins de 25 ans, se retrouveront pour une journée de compétition pour devenir ensuite les ambassadeurs de l’héritage culinaire d’Auguste Escoffier et se voir décerner le ” Trophée de Championnat de Tunisie jeunes Talents Escoffier “.

Ils auront pour défi de créer et de présenter un plat français qui peut être inspiré de la cuisine tunisienne, en mettant en avant les produits et les techniques de cette culture.

Le jury sera composé de chefs renommés et de personnalités du monde de la cuisine qui évalueront les plats selon plusieurs critères, tels que la créativité, l’originalité, la présentation, le goût et la mise en valeur des produits locaux.

Les finalistes des sélections deviennent les Jeunes Espoirs des Disciples et porteront l’Echarpe Orange des Disciples Escoffier. Ils vont ainsi bénéficier d’un parrainage de la délégation pendant les cinq premières années de leurs cursus professionnels pour les conseiller, les soutenir et les orienter dans leur milieu professionnel.

Au menu également un Village culinaire et des excursions destinées aux invités internationaux (Carthage, Sidi Bou Saïd et le Musée national de Bardo).