Comme par enchantement, en ce début d’année 2024, les bonnes nouvelles se succèdent et ne se ressemblent pas. Après les précipitations bénéfiques enregistrées aux mois de novembre et de décembre 2023 avec comme corollaire probable à l’horizon de 2024, une bonne campagne agricole, la saison touristique de l’année en cours s’annonce à son tour prometteuse.

Le Guide du routard, prestigieuse collection française de guides touristiques, vient de classer le Sud de la Tunisie, parmi le Top des 10 meilleures destinations pour voyager et partir en vacances en 2024 en France, en Europe et dans le monde.

Le guide, qui a sélectionné les destinations selon des thématiques, a classé le sud tunisien à la 5èmeplace avec comme accroche, une destination aux portes du désert.

Le sud de Tunisie, 5ème meilleure destinations touristique en 2024

Les autres destinations sont dans l’ordre : la Normandie, sur les traces des impressionnistes (1ère), la Slovénie entre Balkans et Méditerranée (2ème), la République dominicaine sous le soleil des Antilles (3ème), Montréal et les Laurentides entre nature et culture (4ème), la Finlande, au pays des aurores boréales (6ème), la Bolivie, au coeur de l’Amérique latine (7ème), le golfe du Morbihan, petite mer de Bretagne (8ème), le centre du Vietnam, autour de Hué l’impériale (9ème), l’Isan, la Thaïlande hors des sentiers battus (10ème).

Tendance des dupes

La sélection du sud de la Tunisie a été faite sur la base d’une nouvelle tendance touristique originale qui vient d’émerger. C’est ce que les professionnels appellent « la tendance des dupes »

Comprendre : il s’agit de destinations alternatives choisies par les voyageurs à la place des lieux les plus prisés.

Selon une enquête sur les grandes tendances de 2024, menée par le groupe Expedia – Expedia, hotels.com, Abritel – auprès de 20.000 de voyageurs, les endroits extrêmement touristiques commencent à lasser les visiteurs, qui leur préfèrent désormais des destinations voisines moins bondées, plus abordables et plus inattendues.

C’est en quelque sorte un tourisme de découverte.

Parmi les sites au sud de la Tunisie qui ont forcé legoût des voyageurs sondés, figurent Tozeur, l’une des plus grandes oasis du Maghreb avec son superbe chott El-Djérid, immense plaine saline de 100 km où il est fréquent d’être illusionné par des mirages trompeurs.

Plus à l’est, il y a Tataouine, qui a servi de décor à la Guerre des Etoiles. A noter ici, que l’enquête précitée a miségalement en lumière une autre tendance déjà connue, le tourisme inspiré par les films ou les séries.

Tataouine se distingue aussi par ses anciens greniers et ses forts abandonnés : ksours, ouled-Soltane, Guermessa, ksar kédim, ksar Ghaylane et Haddada, ce dernier ayant accueilli le tournage de « La Menace fantôme ».

Il y a aussi le site de Matmata, un village accroché à la montagne, à quelque 600 m d’altitude, célèbre pour ses maisons troglodytes.

Mention spéciale pour Chénini, où on verra la petite mosquée avec son cimetière qui contient les tombeaux des sept dormants (ahlelkahf) et de leur chien.

Selon la légende qui est rapportée dans le coran (sourate XVIII « la caverne », sept jeunes chrétiens d’Ephèse furent condamnés par l’empereur romain Dèce à être emmurés dans une caverne. Ils y dormirent d’un sommeil miraculeux pendant trois siècles et furent tous étonnés à leur réveil de voir que leur argent n’avait plus cours lorsqu’ils cherchèrent à acheter de la nourriture dans un village voisin.

Au plan de la logistique, des investisseurs bien avertis ont investi gros dans le sud du pays. C’est le cas du groupe Cenizaro Hotels & Resorts qui vient d’inaugurer, un hôtel à Douz : « The Residence Douz ».

Véritable porte d’entrée vers le Sahara, ce joyau entouré de sable doré et de palmiers, comprend 50 villas élégantes, deux restaurants gastronomiques et un immense Spa by Clarins (soins du visage et du corps).

L’ensemble est installé sur 14 hectares de dunes, qui convoque tous les imaginaires. Avec un certain nombre de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Sud tunisien, avec les espaces infinis du désert et ses caravanes de dromadaires, est en passe de s’imposer comme une destination touristique prisée. C’est aux bureaucrates du ministère du tourisme d’œuvrer à la promouvoir dans les prochains salons touristiques d’Europe.