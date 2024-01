18 photographies préparatoires à l’édition du livre ” Sud tunisien berbère-Terra incognita anthropologique” (Editions 55/Orients Editions, octobre 2024) de Christian Sorand, seront présentées en avant-première vendredi 12 janvier 2024 à Dar Mestiri (Centre National de la Calligraphie, Médina de Tunis) dans une exposition photographique “Le Rocher Amazigh, entre mer et désert” de l’artiste-photographe français Pierre Gassin.

L’événement sera marqué également par une conférence ” Du signe au décor géométrique Amazigh ” de l’auteur Christian Sorand avec qui le photographe entretient une collaboration éditoriale.

Organisée dans le cadre des Journées Culturelles Amazighes Tunisiennes, sous l’égide de l’Institut National du Patrimoine (INP), en partenariat avec l’Amicale de l’INP et du Centre National de la Calligraphie, l’exposition sera installée après son passage à Dar Mestiri, à l’Institut national du patrimoine, du 17 au 31 janvier 2024, (vernissage 16 janvier 14H00) avant de voyager à Ben Arous, le Kef, Sfax…

Au hasard des déambulations, écrit Christian Sorand dans une note de présentation, l’œil et la lumière ont activé une série de clichés venus témoigner tantôt de l’habitat des hommes, tantôt de paysages mis à cru par un soleil implacable. Entre Méditerranée et Sahara, le rocher devient l’antre de l’Amazigh. A la fraîcheur intérieure de la ghorfa ou du troglodyte, l’œil du photographe vous conte l’histoire ancestrale d’un peuple fier de son identité. Le mystère plane alors quand on découvre des signes gravés dans la pierre. Et ce message visuel porte une empreinte qui n’est plus tout à fait celle des peintures rupestres d’antan” ajoute l’auteur.

Après avoir créé et dirigé pour près de vingt-deux ans le Centre de formation professionnel et la galerie d’art Iris à Paris, Pierre Gassin, méditerranéen convaincu, décide de s’établir en Tunisie, où il aime retrouver la douceur de vivre méridionale.

De Djerba à Tunis, il a été profondément marqué par ses huit ans passés à Sfax. Il y a d’ailleurs créé le Palais de la Photographie, dans le cadre de Sfax, capitale de la culture arabe. Outre Sa première exposition personnelle tunisienne “Embarquement Sfax”, il a organisé des expositions collectives avec les jeunes sfaxiens (Architectures de Sfax – Fondouk Haddadine), “Sfax d’Hier et d’Aujourd’hui” (Maison de France), “Gafsa d’Hier et d’Aujourd’hui” (Maison de France), “Demain” (Palais de la Photographie), “Vestiges et Traces” (Cathédrale de Sfax).

Avant d’ouvrir en novembre 2023 la Galerie Gassin, à Kerkennah, où il est installé, Pierre Gassin a créé en 2018 à Sfax, les Editions 55 spécialisées dans la valorisation du patrimoine immatériel en Tunisie, a signé plusieurs ouvrages : “Tunisiennes et Saveurs des Terroirs” (GIZ et Ministère de l’Agriculture, en réédition), “Infiniment Khroumirie” (La Cigale, en réédition), “Felouque”, un recueil de poèmes d’Ahlem Ghayaza, et des photographies de Pierre Gassin (178 pages, Editions 55 et Orients Editions, avec le concours de l’Institut Français de Tunisie), “Dar & Borj”, un livre piloté par Aida Zahaf, photographies de Pierre Gassin (300 pages Med Ali Edition).