La troisième édition du Mediterranean Seafood Festival – Gastro Tunisia – se déroulera du 20 au 22 juin 2025 à Hammamet. Cet événement culinaire d’envergure internationale réunira les talents gastronomiques de 24 pays des quatre continents.

Organisé par l’Association Golden Falcons Culinaire (AGFC), ce festival constitue bien plus qu’une simple compétition culinaire. Il représente une véritable passerelle permettant aux jeunes chefs de révéler leur créativité et leur savoir-faire devant un jury d’exception, composé d’experts reconnus du monde gastronomique international.

Inscrit parmi les événements majeurs dédiés aux arts culinaires méditerranéens et aux spécialités maritimes, ce festival poursuit un double objectif ambitieux : valoriser la richesse gastronomique du bassin méditerranéen et positionner la Tunisie comme une destination culinaire de premier plan sur l’échiquier mondial.

Au programme figure une formation en jury culinaire, encadrée par des spécialistes venus de Russie, d’Allemagne, de Croatie et d’Afrique du Nord, avec à la clé une certification de premier niveau délivrée par le Board Européen-Turc en jury culinaire.

Le programme des compétitions reflète la diversité et la richesse de la cuisine méditerranéenne. Parmi les épreuves phares figurent la confection de desserts chauds et froids accompagnant les plats de fruits de mer, l’élaboration de boissons innovantes aux saveurs méditerranéennes, la préparation de viennoiseries raffinées, la conception de pâtisseries marines, ainsi que la réalisation de pizzas traditionnelles et contemporaines. Enfin, les participants devront également créer des gâteaux 3D inspirés des fonds marins.

Au-delà de la reconnaissance immédiate, ce festival offre des perspectives d’avenir exceptionnelles. Les lauréats se verront remettre médailles et certificats internationaux, avec une chance de se qualifier pour les Olympiades Culinaires de Stuttgart 2026.

L’Association Golden Falcons Culinaire (AGFC), organisatrice de l’événement, est une référence mondiale dans les arts culinaires et pâtissiers. À travers ses compétitions internationales de haut niveau, elle œuvre pour l’excellence professionnelle, le développement des compétences et la création d’un réseau mondial de chefs talentueux.