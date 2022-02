L’Office national de l’artisanat (ONA) vient de lancer un appel à candidature pour la sélection de quatre entreprises artisanales qui feront l’objet d’une action pilote de mise à niveau dans le cadre d’un programme de formation et d’assistance technique pour la mise à niveau des entreprises artisanales financé par la coopération italienne.

Cette action pilote porte sur des plans de mise à niveau de quatre entreprises sur la base de diagnostics stratégiques qui seront établis durant la première phase de ce programme.

Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises afin de leur permettre de suivre et de maîtriser l’évolution technologique et de s’adapter aux exigences de l’intégration nationale et de la compétition internationale, de permettre aux entreprises de devenir compétitives et de favoriser l’émergence de services d’appui qui offriront les compétences et les qualifications nécessaires aux entreprises artisanales.

Les entreprises éligibles sont les entreprises artisanales établies en Tunisie et en activité depuis plus de deux ans, qui possèdent un haut potentiel de performances (emploi et exportation), qui ne sont pas en difficultés financières et fiscales et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 mille dinars. Ces entreprises doivent être en mesure de présenter les états financiers des deux dernières années.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l’Office national de l’Artisanat, au plus tard le 25 février 2022.