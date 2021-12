Le bureau exécutif élargi de l’UTAP, réuni en session ordinaire les 11 et 12 décembre 2021, a appelé à l’impératif de signer, le plus tôt possible, des chartes de partenariat avec le gouvernement dans les filières céréalière, avicole et de la pêche, lit-on dans un communiqué publié dimanche 12 décembre 2021.

Il préconise aussi l’adoption d’un mécanisme de tarification dynamique, de manière à garantir aux agriculteurs et aux pêcheurs une marge bénéficiaire.

L’organisation agricole fait part de son inquiétude quant aux difficultés observées dans les grandes cultures, en rapport notamment, avec la pénurie d’ammonitrat, et demande l’accélération du processus d’indemnisation des agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles, et la levée des restrictions imposées aux agriculteurs lors du transport, du stockage et de la commercialisation de leurs produits.

L’UTAP met en garde le ministère de tutelle contre les tentatives de certaines parties de porter atteinte aux structures professionnelles, notamment les sociétés coopératives qui veillent à préserver les intérêts des petits agriculteurs et à développer les filières de production.

Elle a appelé, par ailleurs, à prendre les dispositions adéquates pour bien se préparer à la campagne des tomates saisonnières destinées à la transformation, et à mettre en place une stratégie efficace de lutte contre les nouvelles pathologies végétales et animales.

En outre, l’UTAP a souligné l’impératif d’approvisionner le marché en fourrages subventionnés, à même de satisfaire les besoins des éleveurs, dans toutes les régions du pays, et à renforcer le contrôle de la qualité et des prix ainsi que des circuits de distribution. Il s’agit là de faire face au phénomène de la spéculation touchant les fourrages, dans l’objectif de lutter contre la hausse excessive des prix des viandes rouges et des produits laitiers.

Sur un autre registre, l’organisation agricole se dit mécontente du manque de sérieux des autorités concernées dans le traitement de dossiers relatifs à la lutte contre la pêche anarchique, la mise en place d’un mécanisme de couverture sociale pour les pêcheurs, l’application de système de contrôle de bateaux par satellites…

L’UTAP a souligné, par la même occasion, l’impératif d’assurer la stabilité dans le pays, et de donner la priorité au secteur agricole et de la pêche dans le modèle de développement et au niveau du programme de réformes économiques, ainsi que de protéger, soutenir et développer les systèmes de production.