La Tunisie s’achemine vers une moisson cÃ©rÃ©aliÃ¨re supÃ©rieure Ã 22 millions de quintaux cette saison, dÃ©passant les 20 millions de quintaux enregistrÃ©s l’an dernier. La campagne de rÃ©colte, qui a dÃ©marrÃ© dans plusieurs gouvernorats, se poursuit progressivement Ã travers le pays.

Le ministÃ¨re de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche a mobilisÃ© un dispositif logistique complet pour garantir le bon dÃ©roulement des opÃ©rations de rÃ©colte, de transport et de stockage.

Sur le plan foncier, la superficie emblavÃ©e a atteint quelque 991 mille hectares, soit 87 % du programme initial de 1,145 million d’hectares. Ces surfaces se rÃ©partissent entre 533 mille ha de blÃ© dur, 49 mille ha de blÃ© tendre, 400 mille ha d’orge et 9 mille ha de triticale, principalement concentrÃ©es dans les gouvernorats du Nord (834 mille ha), le reste Ã©tant rÃ©parti entre les rÃ©gions du Centre et du Sud.

Quelque 2750 moissonneuses-batteuses sont opÃ©rationnelles cette saison. Depuis mai 2026, une campagne de rÃ©glage ciblant plus de 1300 engins est en cours afin de limiter les pertes Ã la rÃ©colte.

La collecte s’appuiera sur un rÃ©seau d’environ 200 centres agrÃ©Ã©s, d’une capacitÃ© globale de 8 millions de quintaux. Les besoins en ficelle de liage ont Ã©tÃ© Ã©valuÃ©s Ã 15 mille tonnes, dont 4500 tonnes pour la paille longue et 10500 tonnes pour la paille courte.

Pour le transport, un plan d’Ã©vacuation mixte a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© : 60 wagons Ã voie normale et 38 wagons Ã voie mÃ©trique pour les gouvernorats de BÃ©ja, Jendouba et Bizerte, complÃ©tÃ©s par 400 camions contractualisÃ©s avec l’Office des CÃ©rÃ©ales et 9 vÃ©hicules propres Ã l’Office pour les courtes distances dans le Grand Tunis.

Des mesures de prÃ©vention des incendies ont Ã©galement Ã©tÃ© mises en Å“uvre, incluant un programme de dÃ©sherbage et d’amÃ©nagement des voies adjacentes aux exploitations cÃ©rÃ©aliÃ¨res.

La consommation nationale de cÃ©rÃ©ales s’Ã©tablit Ã environ 30 millions de quintaux par an, le dÃ©ficit en blÃ© tendre Ã©tant comblÃ© par des importations destinÃ©es Ã la production de farine et de pain.