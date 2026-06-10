Les prévisions de la campagne céréalière en cours tablent sur une production nationale dépassant les 12 millions de quintaux, a annoncé la présidente-directrice générale de l’Office des Céréales, Saloua Ben Hadid.

Ce volume de production serait comparable à celui enregistré lors de la campagne précédente, a indiqué Ben Hadid à l’Agence TAP, mardi, en marge du lancement de la campagne de récolte des céréales au complexe agricole d’El Kodya, en présence du gouverneur de la région et de plusieurs responsables.

Elle a assuré, à cette occasion, que les structures relevant du ministère de l’Agriculture sont pleinement mobilisées afin de garantir le bon déroulement des opérations de collecte, de stockage et d’évacuation des récoltes.

Le recours au transport ferroviaire contribuera à renforcer les capacités des centres de collecte en matière d’enlèvement et d’acheminement des céréales, a-t-elle ajouté.

A cet égard, l’Office des Céréales et le ministère de l’Agriculture travaillent actuellement à l’identification de nouvelles variétés de semences mieux adaptées aux changements climatiques, susceptibles d’améliorer les rendements céréaliers à l’hectare du blé, selon Ben Hadid.

De son côté, le président de la Coopérative Centrale du Blé (COCEBLE) de Bou Salem, Ali Ferchichi, a indiqué à la TAP que la qualité du blé réceptionné mardi est satisfaisante, grâce aux précipitations enregistrées dans la région au cours de la saison agricole actuelle.

Il a précisé que la capacité de stockage de la coopérative atteint 11000 quintaux, affirmant que le centre est prêt à assurer l’évacuation des récoltes.

Selon une présentation faite à cette occasion par la cheffe du département de la production végétale du Commissariat régional au développement agricole (CRDZ), Nabila Mahjoubi, les estimations de la production céréalière dans le gouvernorat de Jendouba dépassent 1,7 million de quintaux.

Les niveaux de pluviométrie enregistrés cette saison devraient contribuer à soutenir la production, a-t-elle fait remarquer, notant que l’approvisionnement irrégulier des producteurs en engrais au moment opportun a eu un impact négatif sur les rendements à l’hectare.