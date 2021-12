La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu à La Kasbah, mercredi 1er décembre 2021, l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Guillermo Ardizone Garcia.

L’entretien a permis d’aborder les grandes lignes du programme de réformes économiques élaboré de manière participative par le gouvernement et visant à relancer l’économie nationale et à relever les défis sociaux et sanitaire auxquels fait face le pays, indique un communiqué de la présidence du gouvernement publié jeudi 2 courant.

Najla Bouden a exprimé la volonté de la Tunisie de développer davantage les liens d’amitié entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans la culture, l’enseignement supérieur, la formation et l’emploi.

Le diplomate espagnol a, pour sa part, réitéré le soutien constant de son pays à la Tunisie au niveau bilatéral et au sein de l’Union européenne et des instances financières internationales.

Il a, en outre, passé en revue l’avancement des projets de coopération bilatérale, annonçant également que l’Espagne enverra dans les prochains jours un nouveau lot de vaccins contre le coronavirus dans le cadre de l’initiative Covax.