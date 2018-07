Un accord portant sur l’appui espagnol à la stratégie tunisienne de l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles en milieu rural (2017-2020) a été conclu, mardi 17 juillet, entre le gouvernement espagnol et le ministère tunisien de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors.

Ce accord prévoit l’octroi par le gouvernement espagnol, représenté par l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID), d’une enveloppe de 200.000 euros pour la mise en oeuvre des projets élaborés dans le cadre de cette stratégie.

La ministre tunisienne de la Femme, Naziha Laabidi, a souligné, à l’issue de la signature de l’accord, l’importance de la coopération tuniso-espagnole et les relations bilatérales profondes entre les deux pays, notamment dans les domaines culturels et économiques.

Elle a rappelé qu’un budget de 54 millions de dinars a été accordé à cette stratégie nationale, en plus d’autres montants reçus dans le cadre de la coopération internationale.

A noter que le ministère de la Femme a déjà conclu d’autres accords de coopération et de partenariat avec la société civile, aussi bien à une échelle locale, interrégionale et méditerranéenne en faveur de l’autonomisation socioéconomique de la femme rurale.