Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, ce lundi après-midi, la ministre des Affaires de la Femme en République Fédérale du Nigeria, Imaan Sulaiman-Ibrahim.

Actuellement en visite de travail en Tunisie à l’invitation du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC), Imaan Sulaiman-Ibrahim représentera son pays, invité d’honneur, à la 8ème édition du Forum International sur le Financement de l’Investissement et du Commerce en Afrique (FITA 2025), prévu les 6 et 7 mai 2025 en Tunisie.

Elle participera également, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, à une table ronde sur le thème : « L’autonomisation des femmes dans le monde des affaires en Afrique ».

Lors de l’entretien, le secrétaire d’État a salué la solidité des relations de longue date entre la Tunisie et le Nigéria soulignant l’importance de les renforcer davantage dans les différents domaines, y compris dans le domaine de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Ben Ayed a indiqué que la Tunisie met son expérience dans ce domaine à la disposition du Nigeria rappelant qu’elle est parmi les pays pionniers dans ce domaine à l’échelle arabe et africaine et qu’elle a promulgué le code du statut personnel au lendemain de son indépendance.

Pour sa part, la ministre nigériane s’est dite ravie de visiter la Tunisie pour la première fois et a fait part de son admiration et son appréciation de l’expérience tunisienne dans le domaine de la famille, de la femme, de l’enfant et des personnes âgées, affirmant la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience tunisienne et de renforcer le partenariat en la matière dans le cadre de la coopération Sud-Sud.