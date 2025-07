À l’occasion du retour estival de la diaspora tunisienne, Attijari bank réaffirme avec force son engagement en faveur du lien intergénérationnel et du développement solidaire. Fidèle à sa mission de proximité, la banque lance une nouvelle édition de sa campagne dédiée aux Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE), sous le slogan évocateur : « بلادنا فينا تعيش », symbole d’une identité vivante, partagée et transmise.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche stratégique à fort impact, visant à tisser des ponts durables entre les générations et les territoires, en plaçant la diaspora au cœur du projet de développement économique et social du pays.

À travers un accompagnement sur mesure, fondé sur le conseil et l’innovation, Attijari bank entend valoriser le rôle de la diaspora comme vecteur de mémoire collective, de solidarité familiale et de transformation locale.

Une offre complète, conçue pour répondre aux attentes d’une communauté connectée et engagée.

Dans ce cadre, Attijari bank propose une offre de bienvenue exclusive pour la saison estivale, incluant des avantages financiers et non financiers spécialement pensés pour les TRE et leurs familles :

Réduction sur la commission de versement en devises étrangères,

Réduction sur la commission de gestion du crédit immobilier « Dari Fi Bledi » pour les clients équipés d’un pack,

Bonification du taux de change lors du versement en compte,

Partenariat innovant avec la plateforme E-Tafakna pour simplifier la gestion des documents juridiques et comptables à distance.

Le digital au service de la proximité

La banque met la digitalisation au cœur de son dispositif d’accompagnement, avec des services bancaires 100 % en ligne accessibles depuis l’étranger. Le parcours digitalisé permet désormais l’ouverture de comptes à distance, la souscription à des offres packagées et la gestion fluide des opérations courantes.

Par ailleurs, l’application Attijari Up constitue une avancée majeure, avec une interface intuitive, sécurisée et inclusive, pensée pour offrir à chaque membre de la diaspora une expérience bancaire optimisée.

Une équipe dédiée à l’écoute des Tunisiens résidant à l’Etranger

Pour renforcer la qualité de service et la proximité, la banque mobilise l’équipe “DIMA TOUNSI”, un dispositif exclusif de téléconseillers 100 % dédiés aux TRE, joignables via :

Une adresse e-mail spécialisée : DIMA.TOUNSI@attijaribank.com.tn

Une ligne téléphonique directe : 71 111 333

Un canal WhatsApp instantané : 31 399 155

Ce service d’assistance personnalisée répond aux attentes spécifiques de la diaspora, en matière de conseil, d’orientation et de gestion à distance.

À travers la campagne « بلادنا فينا تعيش », Attijari bank affirme sa volonté d’inscrire son action dans une logique d’impact, de transmission et de mémoire vivante, pour une diaspora pleinement actrice du présent et de l’avenir de la Tunisie.

Site web : Attijari bank