L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mardi, l’examen en plénière d’un projet de loi (n°5/2025) portant approbation de l’accord de prêt de 50 millions d’euros (environ 170 millions de dinars), conclu le 24 septembre 2024, entre la République tunisienne et l’Agence française de développement (AFD), pour contribuer au financement du projet de modernisation de l’Office national de la protection civile (ONPC).

L’accord de prêt vise à renforcer les moyens d’intervention de l’ONPC et ses capacités opérationnelles dans le cadre de la prévention contre les catastrophes naturelles ( inondations, vagues de chaleur, incendies …).

Le prêt, remboursable sur une période de 20 ans, dont 7 ans de grâce, permettra de renforcer le système d’alerte proactive, de prévention et de gestion des risques de la protection civile en Tunisie.

Les principales composantes du projet consistent en la construction du siège social de l’ONPC, le développement du système de gestion des alertes, la construction et l’équipement du siège de l’Unité Spéciale de la Protection Civile (USPC) et la Construction et l’équipement du centre de formation de Zriba (Zaghouan).

Il convient, également, de mentionner qu’un don de 1,5 million d’euros de l’AFD a été alloué pour accompagner ce projet et apporter un soutien technique à ses différentes composantes, en collaboration avec Expertise France.