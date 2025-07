Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, lundi, au siège du ministère, avec le représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, ainsi que la représentante résidente de la Société financière internationale (IFC), Sarah Morsy.

L’entretien a porté sur les relations de coopération et le partenariat entre la Tunisie et la Banque mondiale qui couvrent une série de projets dont l’objectif est de promouvoir le développement économique et social, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le secrétaire d’État a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale, qui se poursuit depuis six décennies, appelant à renforcer les projets soutenant le programme de réformes structurelles profondes engagé par la Tunisie.

Il a notamment souligné l’importance de ces projets en vue de renforcer la bonne gouvernance, de réduire les disparités régionales et de réaliser la justice sociale, conformément aux orientations du Plan national de développement 2026-2030, actuellement en cours d’élaboration selon une approche participative et inclusive.

De leur côté, Alexandre Arrobbio et Sarah Morsy ont réaffirmé l’importance accordée par la Banque mondiale aux programmes de coopération en cours avec la Tunisie, notamment à travers le financement de grands projets dans le cadre de partenariats public-privé.

Dans ce contexte, la représentante de l’IFC, Sarah Morsy, a indiqué que l’institution finance actuellement des projets à fort potentiel d’emploi, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’agro-industrie, faisant part de la volonté de l’organisation financière mondiale de renforcer davantage ses programmes d’appui, en adéquation avec les priorités de développement nationales.