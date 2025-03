Les programmes conjoints et la coopération favorisant le renforcement de l’égalité des chances et l’examen des perspectives de collaboration à court et moyen terme ont été au centre de la réunion tenue récemment entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, et la Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes, Nyaradzayi Gumbonzvanda, à New York à l’occasion de la 69e Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW).

Selon un communiqué du ministère de la femme, la directrice exécutive ajointe d’ONU Femmes, a salué les acquis de la femme en Tunisie, et l’expérience tunisienne pionnière dans ce domaine.

Au cours de cette réunion, la ministre de la femme a présenté les caractéristiques de la révolution législative qui a été lancée en Tunisie pour soutenir les acquis de la femme et œuvrer de manière vigoureuse pour développer davantage le système juridique dans ce domaine.

Jebri a également tenu une séance de travail avec la directrice de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA), Nada Darwazeh, sur les opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines liés à la production d’indicateurs sur la réduction de l’inégalité entre les sexes, selon le même communiqué.