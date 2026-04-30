Le quotidien chinois Global Times a mis en lumière, dans un reportage publié le 24 avril 2026, la poterie de Sejnane comme l’un des savoir-faire artisanaux les plus authentiques et singuliers du bassin méditerranéen, présentant cet héritage féminin ancestral du nord de la Tunisie comme un produit culturel d’exception en plein essor sur les marchés européens.

Dans son article, le journal souligne que cette céramique berbère, façonnée entièrement à la main selon des techniques remontant à plus de deux millénaires, séduit de plus en plus sur la scène internationale, au point que certaines pièces voient leur prix multiplié par dix une fois exportées vers l’Europe. Global Times insiste sur le caractère rare, naturel et profondément identitaire de cette production, qu’il présente comme l’expression vivante d’un patrimoine préservé et d’un art de vivre transmis de génération en génération.

Le reportage met particulièrement en avant le rôle central des femmes de Sejnane, gardiennes exclusives de ce savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2018.

Dans les villages de la région, rappelle le journal, la fabrication de la poterie demeure quasi exclusivement assurée par les femmes berbères, qui en transmettent oralement les gestes, les formes et les symboles de mère en fille, perpétuant ainsi un héritage vieux de plus de 2 000 ans.

Dans une présentation qui valorise le caractère artisanal et écologique de cette tradition, Global Times détaille un procédé de fabrication resté intact à travers les siècles : sans tour de potier, sans moule et sans additif chimique. L’argile, extraite des lits de rivières asséchés ou des dépôts alluviaux, parfois transportée à dos d’âne, est mélangée à de la poudre de poteries anciennes broyées afin d’en renforcer la solidité. Chaque pièce est ensuite modelée à la force du poignet, polie à l’aide de coquillages ou de galets, puis parfois recouverte d’une résine naturelle pour assurer l’étanchéité et la brillance.

Le journal met également en avant la richesse esthétique de ces créations, dont les couleurs rouges, vertes, blanches et noires sont obtenues à partir de pigments naturels d’origine végétale et minérale. Le noir emblématique de la poterie de Sejnane est produit par enfumage lors d’une cuisson en plein air, réalisée pendant près de 24 heures à l’aide de bouse séchée, de foin et de branchages, selon un savoir empirique finement maîtrisé par les artisanes.

Aux yeux de Global Times, les décors géométriques et animaliers (triangles, lignes brisées, treillis, oiseaux, poissons et serpents) constituent l’une des signatures les plus fortes de cet artisanat. Le journal y voit une grammaire visuelle riche de symboles, traduisant un lien profond avec la nature, les croyances anciennes et l’héritage berbère. Jarres, plats, contenants à grains et figurines décoratives sont ainsi présentés comme des objets à la fois utiles, esthétiques et porteurs d’une forte charge culturelle.

En insistant sur la reconnaissance internationale dont bénéficie désormais cette tradition, Global Times présente la poterie de Sejnane comme un exemple réussi de valorisation d’un patrimoine local sur les marchés mondiaux. Si les pièces demeurent accessibles dans les souks du village, leur forte appréciation en Europe témoigne, selon le journal, d’un intérêt croissant pour les objets authentiques, durables et chargés d’histoire.

Cette mise en avant médiatique contribue à renforcer l’attractivité de la poterie de Sejnane et ouvre des perspectives économiques importantes pour les communautés rurales de la région. Elle soulève toutefois des enjeux majeurs liés à la juste rémunération des artisanes, à la préservation des conditions de fabrication traditionnelles et à la protection de l’intégrité de ce savoir-faire face à une demande croissante.

Ancrée dans un paysage méditerranéen d’oliviers et de chêne-liège, la poterie de Sejnane continue ainsi d’incarner un patrimoine vivant dont la notoriété dépasse désormais largement les frontières tunisiennes. À travers un traitement particulièrement élogieux, Global Times contribue à présenter cet artisanat comme l’un des visages les plus authentiques, raffinés et prometteurs de la création traditionnelle tunisienne.