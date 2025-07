Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a inauguré ce lundi à la ville de Tabarka (gouvernorat de Jendouba) les travaux de la 5ème édition de l’École de physique des plasmas et de la fusion nucléaire dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MPFuS 2025).

Lors de la séance d’ouverture, à laquelle ont assisté des experts locaux et internationaux, ainsi que des chercheurs de diverses nationalités, Belaid a considéré que cette école est devenue, depuis sa création, une initiative régionale de référence fondée sur une vision partagée visant à renforcer la coopération scientifique entre l’Afrique, le monde arabe, l’Europe et l’Asie. Elle incarne concrètement l’ambition de la Tunisie et des pays participants d’investir dans les sciences de pointe et les technologies d’avenir, d’assurer leur souveraineté énergétique, de favoriser une transition durable et de former des jeunes compétences.

Il a expliqué que cette école représente une plateforme régionale pour l’échange des savoirs, l’intéraction entre jeunes chercheurs et la construction de partenariats durables, susceptibles de soutenir efficacement les économies des pays participants, en créant des alternatives d’avenir, compte tenu des contextes actuels, en particulier face aux défis énergétiques et environnementaux mondiaux.

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que l’État tunisien est prêt à soutenir cette école, motivé par ses convictions, ses engagements et sa volonté de renforcer et d’élargir les réseaux de coopération scientifique à travers ce genre d’événements, en offrant toutes les garanties de réussite. Il a rappelé que la Tunisie fait partie des premiers pays africains à s’être intéressés à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et qu’elle est membre fondateur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, en plus d’avoir récemment ratifié l’initiative arabe de l’énergie de fusion nucléaire.

Le directeur général de l’Agence arabe de l’énergie atomique, Salem Hamdi, a déclaré que tous les pays arabes sont concernés par la fusion nucléaire, que ce soit au niveau de son usage ou de la formation. Il a ajouté que cet objectif pourrait réduire l’écart entre les pays développés et ceux en développement.

De son côté, le directeur général du Centre national des sciences et technologies nucléaires, Adel Trabelsi, a estimé que la formation actuellement dispensée à plus de 60 chercheurs constitue l’un des piliers essentiels pour concrétiser l’engagement dans ce projet technologique de pointe.