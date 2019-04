Un projet de jumelage tuniso-espagnol intitulé “Appui institutionnel pour le renforcement du système de la recherche scientifique et de l’innovation”, a été lancé lors d’une rencontre organisée jeudi 11 courant à Tunis.

Ce projet vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine et de valoriser l’innovation technologique au service d’une économie compétitive afin d’assurer son intégration à l’échelle mondiale et en Europe.

Dans un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le projet de jumelage Tuniso-espagnol pour l’appui du système de la recherche et l’innovation comprend 3 volets de recherche pilotes à savoir la biotechnologie et les changements climatiques, l’agriculture et les industries agro-alimentaires.

Ce projet sera exécuté sur une période de 30 mois avec l’appui de l’union européenne moyennant une enveloppe de 4,2 MDT qui sera consacrée aux réformes structurelles pour la bonne gouvernance du secteur de la recherche et de l’innovation.

Dans son allocution, le ministre de l’enseignement supérieur, Slim Khalbous a rappelé les principaux axes de la réforme du secteur de la recherche dont notamment, la création d’un financement concurrentiel, la diversification des sources de financement et la valorisation des structures de recherches, outre l’élaboration d’un réseau évaluation des structures de recherches et la mise en œuvre des mécanismes de financement de la recherche appliquée.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire d’état chargé de la recherche scientifique, Khalil Laamiri, de l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, de la directrice de l’institut espagnol des recherches agro-alimentaire et de la représentante du ministère espagnol de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi qu’un nombre important de chercheurs et responsables des structures de recherche dans les deux pays.