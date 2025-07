Un nouvel ouvrage sur le patrimoine architectural du sacré vient d’être publié par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma. Intitulé “Sous les Voûtes Sacrées” l’ouvrage de l’auteur Faouzi Mahfoudh est consacré aux lieux de culte musulmans de la Tunisie médiévale. Mettant en lumière la richesse architecturale et historique de cette époque, le livre qui propose une analyse et une présentation diachronique des mosquées, mausolées, ribats et madrasas, retrace les dynamiques religieuses et culturelles qui ont façonné le paysage tunisien au cours du Moyen Age.

De Kairouan à Tunis, en passant par les grandes cités et les agglomérations médiévales, l’ouvrage met en valeur le savoir-faire des artisans et bâtisseurs qui ont contribué à l’édification de ces monuments, témoins d’une remarquable harmonie entre foi et culture. Plus qu’une simple étude, le livre se veut une véritable exploration des liens entre architecture et patrimoine, et aspire à constituer une référence utile pour les chercheurs en histoire, en architecture et en histoire de l’art.

Faouzi Mahfoudh, professeur d’histoire et d’archéologie islamiques à l’Université tunisienne, est membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma. Titulaire d’un doctorat de Paris-Sorbonne (Paris IV) et d’une Habilitation à diriger les recherches de la Faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis, il a publié autour du patrimoine architectural du sacré plusieurs ouvrages dont “La Grande Mosquée de Sfax : 1200 ans d’art et d’histoire”, (Med Ali Editions, Tunis2024), “L’architecture des califes” (éd. Université de La Manouba, 2013). Il est aussi l’auteur d’une centaine de contributions scientifiques relatives à la civilisation matérielle de l’Ifrīqiya et du monde arabo-islamique médiéval.