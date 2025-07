Le nombre d’inscrits au système d’« auto-entrepreneur », lancé en mars 2024 à l’initiative du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a atteint 2 150 personnes jusqu’à hier lundi, a révélé mardi le ministre de l’Emploi, Riadh Chaoued.

Lors d’une journée d’information sur le régime d’auto-entrepreneur, organisée par le ministère au siège de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), le ministre a exhorté tous les citoyens, en particulier ceux actifs dans les secteurs informels et privés de couverture sociale, sanitaire et de pensions de retraite, à adhérer massivement à ce système.

Il l’a qualifié de système simplifié permettant à tous les Tunisiens et Tunisiennes de lancer leurs propres projets, avec un financement de l’État de 15 000 dinars, en plus de nombreux avantages.

Il a annoncé que dans les prochains jours, l’inscription à ce système sera ouverte aux journalistes, précisant que ce dispositif sera progressivement élargi à d’autres secteurs.

Les adhérents à ce système peuvent s’inscrire via une plateforme dédiée et lancer un projet dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, des métiers, du commerce ou des services, à condition que le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 75 000 dinars, selon les précisions du ministre.

Les bénéficiaires profiteront de nombreux avantages pendant quatre ans à compter de la création de leur projet, avec une possibilité de renouvellement unique pour une durée supplémentaire de trois ans, à leur demande. Le ministre a souligné que ce système repose sur des procédures simplifiées et, pour la première fois, entièrement numérisées à toutes les étapes.

Parmi les avantages offerts : la couverture sociale, un régime fiscal et social préférentiel, avec une prise en charge par l’État de tous les frais fiscaux et sociaux la première année de création du projet, s’élevant à 100 dinars par an dans les zones urbaines et 200 dinars dans les zones rurales.

Les adhérents peuvent exercer leur activité, ou une partie de celle-ci, depuis leur domicile officiel. Ils bénéficient également de formations, d’un accompagnement tout au long des étapes de leur projet, et d’un accès facilité et préférentiel au financement, comme l’a confirmé le ministre.