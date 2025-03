Enseignement et recherche : La Tunisie met en avant son rôle scientifique en Afrique

Enseignement et recherche

La Tunisie a participé à un dialogue ministériel mondial sur la diplomatie scientifique organisé par l’UNESCO à Paris les 25 et 26 mars, soulignant l’urgence de réduire les inégalités scientifiques et technologiques pour atteindre les objectifs de développement durable.

Une délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, et accompagnée de l’ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, a représenté le pays lors de cet événement placé sous le thème « La diplomatie scientifique dans un monde en mutation rapide : construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes ».

Le ministre a mis en avant les principaux obstacles au progrès scientifique, notamment le sous-financement chronique de la recherche, le manque de coopération Sud-Sud et la pénurie de chercheurs qualifiés. Il a tiré la sonnette d’alarme sur l’hémorragie des compétences scientifiques, qualifiant la fuite des cerveaux de « phénomène alarmant », tout en dénonçant les multiples barrières entravant la mobilité des chercheurs et l’accès aux infrastructures de recherche.

Tout en réaffirmant l’engagement tunisien en faveur de la science ouverte, Belaïd a salué les initiatives de l’UNESCO visant à faciliter un partage plus équitable des connaissances scientifiques. Il a jugé nécessaire de renforcer les capacités des pays en développement à exploiter pleinement les résultats de la recherche pour leur développement socio-économique.

Le ministre a par ailleurs souligné le rôle actif de la Tunisie dans la formation de capital scientifique pour les pays du Sud, s’appuyant sur la qualité reconnue de son système d’enseignement supérieur et de recherche. Il a rappelé qu’un nombre croissant d’étudiants étrangers, notamment africains, choisissent la Tunisie pour y poursuivre des doctorats, particulièrement dans les domaines scientifiques et technologiques.