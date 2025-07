La Direction générale des impôts (DGI) a publié le calendrier fiscal pour le mois de juillet 2025, fixant les dates butoirs pour le dépôt des déclarations fiscales des personnes physiques, des personnes morales et des entreprises.

Le 15 juillet est la date limite pour le dépôt de la déclaration fiscale des personnes physiques ainsi que pour la déclaration trimestrielle des contribuables soumis aux régimes forfaitaire et réel. Le 21 juillet constitue le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales inscrites au système de déclaration et de paiement des impôts à distance.

Par ailleurs, le 28 juillet a été retenu comme date butoir pour le dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu pour les professions traditionnelles, y compris celles relevant du régime forfaitaire. Cette même date s’applique également au dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises à la télédéclaration.

La DGI précise que ces dates correspondent aux derniers délais légaux et qu’il est possible, et même recommandé, d’effectuer ces démarches en amont afin d’éviter tout retard.