L’initiative de l’Alliance arabe pour la recherche scientifique et l’innovation a été au centre d’un entretien tenu, mardi, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, et le secrétaire général de l’Union des conseils de recherche scientifique arabes relevant de la Ligue des États arabes, Abdelmajid Ben Amara.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du département, Belaïd a réaffirmé son soutien à toutes les initiatives contribuant au développement des programmes et au renforcement de la coopération arabe dans le domaine de la recherche scientifique.

Pour sa part, Abdelmajid Ben Amara a souligné que l’initiative de l’Alliance arabe pour la recherche scientifique et l’innovation est une action de coopération arabe multilatérale dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation.

Il a ajouté que parmi les principaux objectifs de cette initiative figurent la création d’équipes de recherche travaillant sur les priorités les plus urgentes de la recherche scientifique dans les pays arabes, la promotion de la publication scientifique conjointe arabe, ainsi que le renforcement des échanges scientifiques entre les pays arabes.