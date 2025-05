Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et le Ministère de l’Université et de la Recherche (MUR) de la République Italienne annoncent le lancement d’un appel à propositions conjoint pour l’année 2025.

Selon l’annonce publiée sur le site web du ministère de l’enseignement supérieur, cet appel vise à renforcer les partenariats stratégiques entre les deux pays en finançant des projets de recherche transdisciplinaires d’excellence dans six domaines prioritaires.

Il s’agit de l’agri-Tech (y compris la santé et la sécurité alimentaire), les applications des technologies de l’information et de la communication (TIC), l’économie bleue durable, la sécurité énergétique, la fabrication avancée et le patrimoine culturel.

L’appel à propositions est ouvert du 07 mai en cours jusqu’au 1er septembre 2025.