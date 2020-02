L’Espagne vient d’accorder à la Tunisie une nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros (environ 77 millions de dinars) au profit des petits et moyens projets des opérateurs tunisiens et des sociétés mixtes tuniso-espagnoles. Elle devra être utilisée avant le 25 juillet 2022.

Ouverte à tous les secteurs, cette ligne de crédit a pour objectif de générer des emplois et de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l’Espagne, a expliqué le vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Hichem Elloumi, lors d’un petit déjeuner-débat organisé mercredi 19 février à Tunis.

Pour Juan Miarro, expert auprès de l’ambassade d’Espagne en Tunisie, le remboursement de chaque tirage se fera sur 15 ans, dont un délai de grâce maximum de 5 ans, précisant que les prêts seront accordés aux PME par les intermédiaires agréés.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Tunisie, Guillermo Ardizone Garcia, a souligné que les relations économiques entre son pays et la Tunisie restent en deçà du potentiel des deux pays, appelant les opérateurs économiques tunisiens à renforcer davantage les échanges commerciaux avec l’Espagne.

Le président de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie (CTECI), Mohsen Boujbal, estime, de son côté, que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui s’élève à 5 millions de dinars, demeure insuffisant, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et espagnols.

Il a, à cet égard, indiqué qu’une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée, en octobre prochain, dans les régions de Valence et d’Alicante (sud-est de l’Espagne).

L’objectif de cette mission est de développer le partenariat économique entre la Tunisie et l’Espagne dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies de l’information et de la communication, l’agroalimentaire et l’industrie mécanique et électrique, a encore précisé le responsable.

Selon le conseil d’affaires tuniso-espagnol (CATE) relevant de l’UTICA, 64 entreprises à participation espagnole opèrent en Tunisie employant 6 554 personnes, alors qu’en Espagne près de 4 mille entreprises entretiennent des relations avec la Tunisie.

Le 13 avril 2018, le conseil des ministres espagnol avait approuvé la décision d’octroi de cette nouvelle ligne de crédit à la Tunisie.

“Le fonds espagnol pour l’internationalisation de l’entreprise (FIEM) accordera une ligne de crédit d’une valeur de 25 millions d’euros (soit l’équivalent de 75 millions de dinars), destinée à appuyer les PME et les PMI tunisiennes opérant dans tous les secteurs”, avait annoncé, le 25 avril 2018, l’ancien ambassadeur d’Espagne à Tunis, Juan López-Dóriga.