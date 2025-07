L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Municipalité de Tunis ont, annoncé, le 7 juillet 2025, le lancement de l’Académie municipale de développement durable et de bioéconomie.

Cette initiative inédite ambitionne de renforcer les capacités des municipalités en gouvernance alimentaire locale en intégrant les dimensions de sécurité alimentaire, de bioéconomie et de pratiques durables.

L’Académie se veut un véritable lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de collaboration. Elle constitue une première en Tunisie et illustre la volonté conjointe des partenaires de renforcer le rôle des municipalités dans l’amélioration du bien-être des populations urbaines, à travers une transformation profonde des systèmes alimentaires vers des modèles plus sains, durables et résilients.

La FAO appuie, en effet, les municipalités de Tunis et de La Goulette pour promouvoir des modes de production et de consommation durables. Cette collaboration vise notamment à réduire les pertes et le gaspillage alimentaires en milieu urbain, à renforcer les capacités des acteurs locaux, à encourager l’investissement durable, et à soutenir les jeunes dans le développement de projets innovants au service de la transformation alimentaire.

L’appui de la FAO et la continuité d’un certain nombre d’actions s’inscrivant dans cette dynamique, à savoir la visite d’échange à Milan (Italie) et les sessions de formation sur l’économie circulaire et les techniques de compostage organisées en juin 2025, au profit des cadres des municipalités de Tunis et de La Goulette. Ces activités, soutenues par la FAO en partenariat avec l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ont permis de renforcer les compétences des cadres municipaux et d’équiper l’espace dédié aux formations.