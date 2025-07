Le financement des banques publiques et privé destiné au secteur du transport représente seulement 3,1 % du total des crédits octroyés, selon des données de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

L’encours de ces crédits est estimé à 2847 millions de dinars (MD), contre un total de crédits de 90305 MD, selon la même source.

En effet le secteur des industries manufacturières (28062,8 MD) accapare la part du lion en termes des crédits obtenus à fin mars 2025, suivie du secteur du commerce et de réparation des véhicules et de motocycles (24158,5MD), selon les données de l’institution d’émission.

Le secteur du transport mise essentiellement sur le financement bancaire notamment public et sur la subvention de l’Etat pour sa gestion, sachant que les entreprises y opérant, sont des sociétés publiques qui offrent un service vital à l’économie et au développement aux niveaux local et national.

A rappeler que le budget de la mission du ministère du Transport pour l’année 2025 est estimé à 1076,470millions de dinars, enregistrant une hausse de 2,4% par rapport à celui de 2024. Il est réparti sur le transport terrestre (993 millions de dinars), l’aviation civile (12,8 millions de dinars), le transport maritime (34,6 millions de dinars) et programme de pilotage et d’appui (35,8 millions de dinars).

Cependant, les données d’activités des entreprises publiques des transports, maritime, terrestre et aérien démontrent que les sociétés en question affrontent des difficultés financières dues au manque de financement et des crédits causant ainsi le cumul des pertes et des dettes importantes. Les entreprises publiques de transport emploient 21 500 personnes, dont les dépenses salariales s’élèvent à environ un milliard de dinars par an.