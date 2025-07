La Tunisie enregistre un déficit énergétique important estimé à 60% et les ressources locales n’arrivent pas à répondre à la demande, a indiqué le président de la commission des Finances au Conseil national des régions et des districts (CNRD), Jalel Karoui

Karoui qui intervenait, lors d’un débat avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, au CNRD, a souligné que la production du pétrole a baissé à moins de 50 barils/jour, tandis que la production du gaz naturel couvre environ 40% de la demande du marché.

Et d’ajouter que l’Etat se trouve obligé d’importer des quantités importantes des hydrocarbures.

Il a rappelé que la loi des finances 2025 a alloué une enveloppe de plus de 11,5 milliards de dinars aux subventions, dont 1,5 milliard de dinars destiné à la subvention de l’énergie et des carburants soit 19% du budget de l’Etat. Il a estimé que ce taux est important compte tenu des ressources limitées, du déficit et des dettes, d’où la nécessité de la révision de tout le système.

Pour Karoui le problème réside également dans la gestion de la subvention, laquelle est orientée d’une manière horizontale faisant bénéficier également ceux qui n’ont pas droit et ce en contradiction avec le principe de justice sociale et de l’équilibre financier.

Il a mis l’accent par ailleurs sur la complexité de la situation internationale à cause des tensions régionales qui ont contribué à des fluctuations importantes des prix du gaz et du pétrole, ce qui a impacté directement la Tunisie, un pays importateur de l’énergie.

La Tunisie bénéficie de plus de 300 jours d’ensoleillement et des vastes terres au Centre et au Sud, permettant d’installer des mégaprojets d’énergie photovoltaïque, outre les compétences des jeunes, a-t-il encore dit.

Karoui a mis l’accent sur la nécessité de réviser le système de subvention, l’octroi des autorisations aux projets photovoltaïques, l’incitation des citoyens et des petits investisseurs, ainsi que la création d’un programme national d’efficience énergétique au niveau des administrations publiques.