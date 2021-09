Le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire (Lab’ess) lance un appel à candidatures visant à accompagner et financer 4 éco-entrepreneurs mobilisés sur des initiatives en lien avec l’économie circulaire et le ” Zéro déchet ” dans la commune de la Marsa (Tunis). Les secteurs concernés par cet appel sont la réduction et la gestion des déchets, l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le recyclage, la valorisation et la transformation des déchets, l’éco-innovation et l’éco-conception.

L’envoi du dossier est à effectuer via formulaire avant le 14 octobre 2021 à minuit: https://bit.ly/ACMedina Le programme d’accompagnement sera réalisé de décembre 2021 à mars 2022.

L’objectif est l’émergence et l’appui de quatre initiatives innovantes dans la lutte contre la prolifération des déchets solides dans la commune de La Marsa, avec une approche d’économie circulaire.

La mise en œuvre du projet, est réalisé par l’incubateur du Lab’ess, membre du Groupe PULSE en collaboration avec Circulab, expert en design circulaire. En plus d’être accompagnés, les porteurs de projet sélectionnés bénéficieront d’un prix de 5 000 à 10 000 euros pour leur permettre de développer leurs projets.

Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du projet MED-InA, financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med et qui vise à promouvoir le développement d’initiatives génératrices d’impact environnemental et social positif, afin de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et développer l’économie verte et circulaire en Méditerranée.

Les villes des deux côtés de la Méditerranée sont confrontées à d’importants défis environnementaux et à des coûts croissants pour collecter et traiter les déchets, notamment des investissements coûteux dans des décharges ou des incinérateurs.

Le projet MED-InA propose de développer et de déployer une méthodologie pour une politique publique “Zéro Déchet” adaptée aux villes méditerranéennes comme une approche exemplaire et participative pour la réduction des déchets, la réutilisation et le recyclage des déchets.

Trois municipalités ont été choisies pour développer le projet pilote : La Marsa (Tunisie), Irbid (Jordanie) et la Ribera (Espagne).