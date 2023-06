Le réseau North Business Angels a récemment organisé une conférence débat à Nabeul, dans le but de sensibiliser les investisseurs de la région à soutenir les entreprises innovantes à impact et de dynamiser l’écosystème entrepreneurial. Cette initiative sera ensuite suivie d’un road show dans les gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et Béja.

L’objectif principal de ces actions est de valoriser les entreprises à impact dans les régions afin de favoriser leur développement et insuffler une nouvelle vitalité aux régions. La conférence a attiré de nombreuses personnalités locales influentes, dont M. Alaya Bettaieb, directeur général de Smart Capital, qui a discuté des nouveaux projets et encouragements visant à soutenir les investissements et les réseaux de Business Angels. M. Noomane EL Fehri, ancien ministre des TIC, a également témoigné en tant que Business Angel, exprimant son intérêt et son engagement envers le réseau.

Les Business Angels potentiels ont pour mission de mobiliser d’autres investisseurs afin d’apporter un soutien financier aux entrepreneurs, de les accompagner et de partager leur réseau de contacts. Lors de la conférence, Maître Jean François Pelland, avocat d’affaires canadien, a partagé son expérience en tant que membre d'”Anges Québec” et a donné des conseils pour construire un réseau durable.

Les participants ont également apprécié les présentations clés, notamment celle de M. Jalel Ben Romdhane, expert en capital-risque et membre fondateur du réseau. Il a présenté les objectifs et la vision du réseau North Business Angels, soulignant l’importance d’établir des équipes locales dans chaque région pour favoriser la proximité lors de la sélection et du suivi des entreprises. L’accent est mis sur un engagement actif et une collaboration collective pour soutenir les entreprises prometteuses.

Deux entrepreneurs ayant bénéficié d’un financement ont témoigné de la valeur ajoutée des Business Angels dans le développement de leurs entreprises et startups. M. Mohamed Ben Hammed, fondateur de SMEKS, et M. Hamza Nechi, fondateur de “beekeeping for Everyone” avec un brevet international, ont partagé leur expérience positive avec les investisseurs.